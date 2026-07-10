Россиянка пожаловалась на унижение и «круги ада» в аэропорту США

Живущая в США во время обучения россиянка пожаловалась на унижение и «круги ада» в аэропорту Лос-Анджелеса. Своей историей она поделилась в аккаунте @halkdanka в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка по имени Дана рассказала, что столкнулась с проблемой оплаты багажа в американской воздушной гавани. Оказалось, что для этих целей можно использовать только кредитные, а не дебетовые карты. При этом российская карта в США не работала. Тогда студентка решила воспользоваться картами родителей, но ей не позволили это сделать.

«Отклоняют платежи со словами: "Мы же не знаем, что это карты ваших родителей, может, вы их украли". Мне сказали, что если я не смогу оплатить багаж американской картой или наличкой, я не вылечу из Америки», — пожаловалась блогерша.

Дане пришлось обратиться за помощью к гражданину Китая, у которого была американская карта. Он снял с нее в банкомате наличные деньги, а друг россиянки из Техаса перевел ему нужную сумму.

Ранее российских туристов предупредили о новом виде мошенничества в аэропортах Турции. Злоумышленники обманывают их при покупке и пополнении баланса проездных билетов в автомате.