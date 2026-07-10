Россиян предупредили об уголовной ответственности за несколько нарушений в Китае

Генконсульство РФ в Гуанчжоу предупредило соотечественников о последствиях нарушения нескольких законов в Китае. Рекомендации дипведомства Ассоциации туроператоров России.

В частности, россиянам напомнили, что они могут находиться на территории азиатской страны по безвизовому режиму до 30 дней. За превышение срока пребывания предусмотрены штрафы и задержание. Если турист останавливается не в отеле, а в съемной квартире, ему необходимо зарегистрироваться по месту пребывания в течение 24 часов, добавили представители дипведомства.

Кроме того, соотечественникам рассказали об уголовной ответственности в Китае за вождение в нетрезвом виде, драки и применение силы, даже если конфликт спровоцировал другой человек.

В генконсульстве также посоветовали туристам хранить паспорт в сейфе отеля, а при себе носить копии документов или фотографии в телефоне. Это выручит в случае проверки или непредвиденной ситуации, пояснили дипломаты.

Ранее двух россиян арестовали в Китае за курение на борту самолета. Помимо ареста и штрафа, им грозит полный запрет на полеты авиакомпаниями КНР на срок до одного года.