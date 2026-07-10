Сбер запустил оплату по QR-коду на Бали

Российские туристы теперь могут оплачивать покупки на Бали через приложение «Сбербанк Онлайн», используя индонезийскую систему QR-кодов QRIS. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

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Для проведения операции достаточно отсканировать код в мобильном приложении. После этого на экране отображается стоимость покупки в рупиях и ее эквивалент в рублях, при этом конвертация производится автоматически.

Как уточнили в Сбербанке, QRIS принимает более 40 млн торговых точек по всей стране.

В банке также сообщили, что Индонезия стала 13-м государством, где держателям карт Сбера доступна оплата по QR-коду. В этот список уже входят, в частности, Таиланд, Вьетнам и Филиппины.

При этом в Таиланде российские туристы ранее неоднократно сообщали о проблемах с работой аналогичного сервиса. Один из таких случаев едва не закончился уголовным разбирательством. Несколько россиянок приобрели ювелирные изделия, оплатили их через банковское приложение, получили подтверждение об успешной операции и покинули магазин. Однако позже продавцы заявили, что средства на счет не поступили, и обратились в полицию. В Сбербанке тогда признали, что подобные сбои возможны, но подчеркнули, что они не носят массового характера и не считаются критичными.