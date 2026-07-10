Как российские туристы меняют сценарии зарубежного отдыха

За один отпуск туристы стараются уместить то, что еще несколько лет назад распределяли на две-три поездки: несколько стран, экскурсии, пляжный отдых и крупные события. Именно этот запрос, по оценке участников рынка, сегодня во многом определяет спрос на туры в Юго-Восточную Азию.

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Объясняется это не только появлением новых маршрутов и авиарейсов в этот регион. Зарубежные поездки остаются дорогими, поэтому туристы стремятся использовать отпуск максимально насыщенно. Кроме того, планировать отдых стало сложнее. После ближневосточного кризиса у десятков тысяч россиян сорвались или изменились планы на отпуск. Добавляют неопределенности и участившиеся ограничения в работе аэропортов.

Однозначно измерить влияние этих факторов невозможно. Однако не исключено, что именно на этом фоне ценность каждой зарубежной поездки заметно выросла. Если возможность выехать за границу появляется не так часто, отпуск хочется прожить максимально насыщенно – увидеть новые места, получить яркие впечатления и не откладывать их на потом. То есть отдыхать по принципу «живем один раз».

Такой запрос меняет и туристический продукт. Ответом на него становятся комбинированные маршруты, которые позволяют за одну поездку совместить несколько стран или разные форматы отдыха. Для Юго-Восточной Азии это особенно характерно благодаря развитому авиасообщению внутри региона и появлению новых прямых рейсов из России.

В «ПАКС» приводят в пример маршруты, объединяющие Таиланд и Малайзию, Сингапур и Малайзию, Индонезию и Малайзию. Их нередко дополняют посещением концертов мировых звезд, этапа «Формулы-1» в Сингапуре или тематических парков, а затем отдыхом на море.

Ту же тенденцию отмечают и в Ambotis Holidays. Вместо отпуска в одном отеле туристы выбирают маршрут, который сочетает пляжный отдых, экскурсии, крупные города и соседние страны. При выборе тура внимание уделяют не только цене, но и удобству перелетов, логистике и общему качеству путешествия.

Одной из отправных точек для таких маршрутов становится Вьетнам. По словам Анастасии Салтыковой («ВАНД»), прямые рейсы в Дананг позволяют объединять в одной поездке Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Малайзию и другие страны. Этому способствует развитая сеть авиаперелетов. В компании также отмечают, что в экскурсионных турах туристы заметно чаще выбирают отели категории 4–5*, чем 3*.

Меняется и география путешествий внутри региона. В PAC GROUP обращают внимание, что наряду с Пхукетом и Бали туристы включают в маршрут менее известные локации – Комодо, Флорес, Яву, а также небольшие острова рядом с Пхукетом.

Тот же принцип лежит в основе круизных путешествий. По словам Татьяны Коршуновой («ЛаВояж-круизы&путешествия»), один маршрут позволяет познакомиться сразу с несколькими странами Юго-Восточной Азии, а всю логистику между ними берет на себя круизная компания.

Участники рынка советуют не затягивать с выбором тура тем, кто планирует отдых осенью или зимой. Именно в это время в странах Юго-Восточной Азии начинается высокий сезон, а лучшие варианты размещения и удобные перелеты обычно бронируют заранее.

О том, как меняется спрос на Юго-Восточную Азию, какие новые маршруты предлагают туроператоры и какие страны выходят на первый план, читайте в новом спецпроекте «ТурДома». В течение ближайших двух недель его материалы мы будем выкладывать в разделе «Идеи партнеров». Участниками стали PAC GROUP, Ambotis Holidays, «ЛаВояж-круизы&путешествия», «ПАКС» и «ВАНД».