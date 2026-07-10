Мошенник почти 40 лет бесплатно жил в пятизвездочных отелях

В Индии задержали 69-летнего Бингсона Джона, которого полиция считает серийным аферистом, десятилетиями жившим в дорогих гостиницах за чужой счет. По версии следствия, с начала 1990-х годов он бесплатно останавливался более чем в 300 пятизвездочных отелях по всей стране.

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Каждый раз мужчина представлялся иностранным гидом, преподавателем английского языка или инструктором по йоге. Завоевав доверие сотрудников, он несколько дней жил в номере, пользовался сервисом, а затем бесследно исчезал, не оплатив счет. В ряде случаев, как утверждают следователи, он также уносил с собой имущество отелей.

Последним местом отдыха стал Hyatt в городе Райпур. Там он не только остановился на несколько дней, но и при выселении прихватил с собой чужой ноутбук.

Расследование началось после заявления руководства отеля. Киберполиция Райпура смогла установить местонахождение подозреваемого и задержать его. Сейчас против мужчины расследуются уголовные дела более чем в десяти штатах Индии.

На допросе Джон признался, что давно привык к тюремной жизни, а роскошные гостиницы всегда воспринимал как очередную остановку во время своих путешествий.