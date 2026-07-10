Граждане России смогут оформлять электронные визы на Тайвань

Граждане России с 7 июля получили возможность оформлять электронные визы для поездок на Тайвань. Программа действует в тестовом режиме до июля 2027 года и в случае успешной реализации может быть продлена. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Ранее россиянам для посещения Тайваня необходимо было лично обращаться в представительство острова в Москве, передавать паспорт и пакет документов. Теперь оформление полностью переведено в онлайн-формат.

Как отметили в АТОР, для получения электронной визы необходимо заполнить анкету на английском языке на сайте Бюро консульских дел Тайваня, загрузить данные загранпаспорта и фотографию. В отдельных случаях миграционные органы могут запросить дополнительные документы.

Пакет документов включает справку с работы, выписку о состоянии банковского счета, подтверждение бронирования гостиниц и авиабилеты. По оценке туроператора Space Travel, заполнение анкеты занимает около 30-40 минут.

Визовый сбор можно оплатить банковскими картами Visa, Mastercard и JCB, однако карты UnionPay не принимаются. В АТОР добавили, что туроператоры готовы помочь с оформлением визы.

В ассоциации также отметили, что в отличие от граждан Казахстана, Армении, Узбекистана и ряда других стран, россиянам не требуется иметь действующую визу или вид на жительство США, стран Шенгенской зоны или Великобритании – для подачи заявления достаточно заграничного паспорта.