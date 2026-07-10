Турист из России решил покорить гору в Непале и остался без пальцев

Россиянин решил покорить восьмитысячник в Непале, остался без пальцев и обвинил в этом гида. Об этом сообщило издание The Tourism Times.

9 мая российский альпинист Константин Смирнов и его проводник, Бхаджурам Гурунг, совершили восхождение на гору Макалу. Однако на обратном пути Гурунг оставил Смирнова.

«Меня оставил позади мой проводник во время спуска с вершины Макалу в 18:30-19:00 на высоте приблизительно 7900 метров», — заявил альпинист.

Россиянину пришлось спускаться в одиночку. На высоте 7720 метров он остановился отдохнуть и впал в высотную кому. При этом его рука осталась неприкрытой на морозе, и он лишился пальцев.

«Из-за отсутствия варежки на левой руке я получил сильное обморожение, потребовавшее полную ампутацию всех пальцев», — добавил Смирнов.

На следующее утро он проснулся и подал сигнал бедствия. «После того как сработал сигнал SOS, моя жена связалась с Моханом Ламсалом, владельцем компании Makalu Adventure. Несмотря на то что датчик предоставил ей мои точные координаты, Мохан три часа уверял ее, что я в безопасности в лагере на вершине. Я считаю, что он намеренно затягивал мое спасение», — поделился альпинист.

Уточняется, что стоимость услуг, приобретенных Смирновым у Makalu Adventure, составила 14,6 тысячи долларов (1,1 миллиона рублей). Альпинист подал иск в непальский суд, в котором обвинил туроператора и гида в том, что те планировали расправиться с ним, бросив в одиночестве на горе.

Однако владелец организации отверг его претензии, назвав их безосновательными, так как мужчина сам отказался спускаться с гидом из-за ухудшения состояния, а операция по спасению россиянина затянулась из-за непогоды.

«Гурунг немедленно спустился в нижний лагерь и сообщил нам о состоянии клиента. Мы мобилизовали все ресурсы, включая вертолет, чтобы спасти ему жизнь в зоне смерти», — сказал Ламсал, добавив, что Смирнов стремится создать плохой прецедент в истории непальского альпинизма.

Ранее россиянин во время похода решил срезать путь, поскользнулся и упал с большой высоты. Несмотря на травмы, он смог добраться до приюта.