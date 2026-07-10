АТОР снизила прогноз роста зарубежного туризма россиян почти вдвое

Ассоциация туроператоров России (АТОР) существенно скорректировала свои ожидания относительно выездного туризма на 2026 год. Согласно обновленному прогнозу, опубликованному в Telegram-канале организации, число россиян, которые отправятся за границу, увеличится лишь на 8% по сравнению с предыдущим годом.

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Ранее АТОР давала более оптимистичную оценку, ожидая роста рынка на уровне 15%. Исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе объяснила пересмотр показателей влиянием затянувшегося ближневосточного кризиса и связанными с ним опасениями граждан по поводу возможного закрытия воздушного пространства.

Геополитическая нестабильность уже отразилась на конкретных направлениях. В частности, спрос на поездки в ОАЭ значительно снизился из-за страха туристов перед повторением ситуаций с задержками рейсов при возвращении домой.

На фоне общего охлаждения интереса зарубежные партнеры начали адаптироваться к новым условиям: некоторые турецкие отели уже приступили к снижению цен, чтобы удержать российского туриста и привлечь его в условиях падающего спроса.

РСТ также зафиксировал падение спроса на летний отдых в России впервые за два года.