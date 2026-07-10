Из аэропорта Казани открывается новое туристическое направление

Из аэропорта Казани с 11 июля открывается новое туристическое направление — египетский город Эль-Аламейн на средиземноморском побережье. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

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— Рейсы будут выполняться партнером аэропорта "Казань" — египетской авиакомпанией Air Cairo на 180-местных воздушных судах Airbus A320 по субботам с вылетом в 09:45, — сказано в сообщении.

Расписание согласовано до октября 2026 года, время в пути — 4,5 часа. Ранее сообщалось, что из Казани выросли цены на авиабилеты по популярным направлениям.