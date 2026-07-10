Туристку вынудили похоронить умершего на курорте мужа в безымянной могиле

Британская женщина была вынуждена похоронить мужа в Кабо-Верде после того, как он заболел и умер во время отпуска. Жаклин Тимсон рассказала, что ее мужу Колину стало плохо на второй день их поездки в Кабо-Верде (ранее эта страна была известна как Острова Зеленого Мыса). На следующее утро он потерял сознание. Вечером того же дня он скончался.

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Британка рассказала, что была вынуждена похоронить своего мужа в безымянной могиле после того, как он заболел и умер в Кабо-Верде.

Как рассказывает Sky News, 74-летний водитель вилочного погрузчика на пенсии Колин Тимсон из Хейгингтона, Дарлингтон, почувствовал недомогание на второй день своего двухнедельного пребывания на курорте Riu Funana в Сале в июле 2024 года.

Его 69-летняя жена Жаклин рассказала, что на следующее утро обнаружила, что он потерял сознание. Тимсон скончался в больнице вечером того же дня.

Жаклин Тимсон, которая также заболела, сказала, что ей пришлось похоронить своего мужа в безымянной могиле через три дня после его смерти.

По словам адвокатов, представляющих семью, в свидетельстве о смерти, выданном властями Кабо-Верде, указано, что причиной его смерти стало обезвоживание, тяжелая анемия и септический шок, вызванные острым гастроэнтеритом и пищеварительным кровотечением.

Юридическая фирма Irwin Mitchell работает с Тимсон и тысячами других лиц над исками против туристических операторов и отелей в стране с 2022 года.

Женщина рассказала, что они с мужем уже бывали на Кабо-Верде раньше, но когда они приехали в свой отель в 2024 году, то "не почувствовали, что он соответствует тем стандартам, которые были во время нашего предыдущего отпуска".

"Часть еды оказалась недоваренной и чуть теплой, - добавила она. – Туалеты вокруг бассейна были полны дохлых тараканов, и мы не стали заходить в бассейн, потому что вода выглядела желтой. Мы оба заболели одновременно, но мне было не так плохо, как Колину, у которого была желтая рвота. Когда он выписался из клиники, чтобы лечь в больницу, я вернулась в отель, так как мне сказали, что Колин будет в надежных руках и я навещу его на следующий день. Я даже не знала, что он умер, пока не приехала в больницу на следующий день. Когда я услышала эту новость, мой мир рухнул".

Британка сказала, что, по ее мнению, у нее не было достаточной туристической страховки, чтобы вернуть тело мужа домой, и он подумала, что это было бы слишком дорого: "Мне сказали, что в Кабо-Верде нет возможности провести кремацию, поэтому мне пришлось беспомощно наблюдать, как его хоронили".

Эта британская туристка и еще более 2500 человек жаловались на болезни, такие как сальмонелла, кишечная палочка и шигелла, после отдыха в западноафриканской островной стране с лета 2022 года.

В ходе другого инцидента, произошедшего в июне 2024 года, 67-летнему Лоуренсу Браунли, ИТ-инженеру на пенсии из Западного Лотиана, Шотландия, стало плохо во время отпуска в Кабо-Верде со своей женой, 66-летней Гленной.

Через три дня после того, как Браунли заболел, он упал в обморок за обеденным столом и позже скончался, причем в свидетельстве о смерти, выданном властями Кабо-Верде, было указано, что причиной смерти предположительно был сердечный приступ. По словам представителей юридической фирмы, его семья обеспокоена условиями на курорте, в том числе сообщениями о мухах в еде и отсутствии дефибриллятора.

Его дочь Эрин, 34 года, сказала: