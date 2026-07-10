Еще одна иностранная авиакомпания приостановила рейсы в Россию

Казахстанская авиакомпания VietJet Qazaqstan прекратила выполнение рейсов по маршруту Астана – Омск. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

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Решение связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе российского города, куда недавно долетели БПЛА. Пока программу сняли до 20 июля.

В авиакомпании пояснили, что приостановка полетов необходима для обеспечения безопасности выполнения рейсов, а также чтобы избежать длительных задержек и вынужденных корректировок расписания.

Пассажирам отмененных рейсов перевозчик предоставил ваучеры номиналом 10 тыс. тенге (около 1,6 тыс. руб.) на будущие перелеты. Кроме того, им предложили выбрать один из двух вариантов: полный возврат стоимости билетов либо альтернативный маршрут с перелетом из Астаны в Петропавловск и последующим автобусным трансфером до Омска.

Ранее о временной отмене рейсов в Россию объявила и израильская авиакомпания El Al. Перевозчик объяснил это ухудшением ситуации, связанной с использованием воздушного пространства РФ, и впоследствии продлил действие ограничений до 1 сентября.