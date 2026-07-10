Туристам предлагают билеты на Занзибар на Новый год дешевле 70 тысяч рублей

Опытные туристы в курсе, что заметно сэкономить на новогодних авиабилетах можно, приобретая их заранее. Зачастую – за несколько месяцев до праздников. Выгодный по стоимости вариант на маршруте Москва – Занзибар – Москва замечен в системах онлайн-бронирования сегодня, 10 июля.

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Наиболее низкий тариф на дату отправления на танзанийский курортный остров 15 декабря, обратно – 4 января предлагает авиакомпания Etihad: 67,8 тыс. руб., включая два места багажа общим весом 40 кг (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 09:00).

Стыковки в Абу-Даби – непродолжительные: 2 часа 15 минут на пути в Танзанию и 2,5 – при возвращении в российскую столицу.

Конечно, воспользовавшись указанным перелетом, туристы проведут на танзанийском пляжном острове только чать новогодних каникул, но зато встретят там праздничную ночь.

Прямых рейсов Air Tanzania на Занзибар из Москвы в те же даты нет, а ближайший по цене вариант, авиакомпанией Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле, обойдется почти на 40 тыс. дороже – от 103 тыс. руб., включая перевозку чемодана.

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