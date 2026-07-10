Отдых в Турции описали словами «добро пожаловать на пластиковый курорт»

Российская тревел-блогерша побывала в Турции и описала местные пляжи словами «добро пожаловать на пластиковый курорт». Впечатлениями она поделилась в личном блоге «Увидеть своими глазами» на платформе «Дзен».

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Обстановку на побережьях Антальи, Кемера и Коньяалты автор публикации назвала «экологическим триллером». Оказалось, что турецкие зоны отдыха в 2026 году превратились в пластиковые свалки.

«Очевидцы, в том числе соотечественники, уехавшие за порцией all-inclusive, говорят, что по утрам еще можно зайти в воду "без рвотного рефлекса", но после обеда начинается ад: к берегу приносит тонны пластика, в том числе крышки от бутылок, этикетки, обрывки упаковок. Все это пахнет отнюдь не морским бризом, а откровенной помойкой», — объяснила россиянка.

Местные жители пытаются справляться с ситуацией своими силами. Так, пляж Чиралы регулярно чистят, однако мусор каждый день возвращается. По предварительным причинам, загрязнение происходит из-за коммерческих судов, которые сбрасывают отходы в воду.

«Мало того, что в прошлый раз я жаловалась, что местным лень дойти до урны и они зарывают свои окурки прямо в песок или между камешками, так теперь к этому декору добавился пластиковый салат. Честное слово, пляж в Мумбаи после такого уже не выглядит так страшно. По крайней мере, там есть течение, которое уносит мусор в океан, а здесь его приносит к ногам отдыхающих», — заключила опытная путешественница.

Ранее россиянка описала замок под Калининградом словами «за что здесь берут такие деньги?». Она отметила, что просто пройти на территорию замка и сделать пару кадров не получится, придется платить и заходить только в составе экскурсии.