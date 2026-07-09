Туристам в Анталье посоветовали не купаться в море

На популярных пляжах турецкой Антальи — от курортного Кемера до городского пляжа Коньяалты — уже более десяти дней сохраняется критическая экологическая ситуация. Прибрежная вода покрыта плотным слоем измельчённого пластика, бутылочных крышек, этикеток и бытовых отходов. Из-за перегрева Средиземного моря до экстремальных +29°C застойная вода начала источать резкий запах канализации.

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По данным ряда СМИ, в воде обнаружены бактерии, свидетельствующие о фекальном загрязнении. Эксперты предупреждают: гниющий органический мусор в условиях жары становится средой для размножения опасных бактерий, а мелкие частицы пластика при контакте с кожей могут вызывать раздражение. Туристы жалуются на рвотный рефлекс во время купания.

«Загрязнение акватории пластиком — это не только эстетическая проблема, но и риск для здоровья», — отмечают специалисты.

Местные жители и представители туриндустрии требуют от властей срочного вмешательства, заявляя, что ситуация наносит серьёзный удар по репутации Антальи на мировом рынке. В соцсетях обсуждают версию о незаконном сбросе отходов с коммерческих судов.

Губернатор провинции Анталья официально объявил о начале расследования, к патрулированию побережья привлечена береговая охрана, запущены экстренные работы по очистке. Однако, по словам очевидцев, уборка не решает проблему — мусор прибивает к берегу волнами снова и снова.

Туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в море и пользоваться бассейнами на территории отелей. При любых признаках загрязнения воды или появлении неприятного запаха от контакта с морской водой следует немедленно обратиться к врачу.

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