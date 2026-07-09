Туроператоры прокомментировали слухи об отравлениях в отелях Египта

В отелях Египта нет массовых отравлений туристов, заявили представители туротрасли. Информация, публикуемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что турагенты рассылают клиентам предупреждения с призывами не пить воду из-под крана, а пользоваться только бутилированной. В посте связали рекомендации с недавним случаем с российской туристкой: девушка скончалась в госпитале Хургады, причиной, по предварительным данным, стало пищевое отравление.

В свою очередь туроператоры заявили, что массовых обращений по поводу недомоганий от отдыхающих не поступает. Хотя единичные случаи фиксируются в любой стране и не носят системный характер.

Стоит отметить, что соблюдение личной гигиены, в том числе мытье рук, пользование антисептическими средствами и отказ от употребления проточной воды, является общей рекомендацией для отдыхающих. Об этом говорится и на сайте российского МИД, и в сообщении Роспотребнадзора.

Турагенты и туроператоры действительно рассылают туристам памятки путешественника с информацией о стране отдыха, номерами телефонов официальных ведомств, а также способах защиты здоровья от инфекционных и других заболеваний. Такая практика существует много лет и подобная информация содержится в стандартном пакете документов, наряду с билетами, ваучером на проживание в отеле и медицинской страховкой.