«Тут за воду убивают»: россиянин рассказал об особенностях жизни и работы в Африке

Главный интерес сценариста и актера Виктора Пипы — Африка. Только что на фестивале «Евразия-Кинофест» с аншлагом прошла премьера его картины «Из Кении с любовью», а на подходе — еще две. Об особенностях африканских съемок сценарист рассказал «Вечерней Москве».

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— Виктор, как вообще родилась идея проекта «С любовью из Кении»?

— Я не знаю почему, но меня с детства тянуло в Африку. Может, насмотрелся мультфильмов «Каникулы Бонифация, «38 попугаев» и других. В 2017 году мне удалось впервые попасть в Кению во время съемок бельгийской картины — меня пригласили на роль русского эмигранта-мафиози. И после этого я, что называется, «заболел Африкой». А в 2025 году фестивальный продюсер Сережа Новожилов предложил мне написать сценарий фильма, действие которого происходит в Африке. Я согласился и придумал историю с Кенией.

— Почему отправились в Африку, а не обошлись съемочным павильоном, как это делали советские кинематографисты?

— Нам нужны были колорит, фактура: саванна, жирафы, трущобы. Их не воссоздашь в павильоне. Вообще я начал писать сценарий первого фильма про Африку еще десять лет назад, но потом остановился, когда понял, что описываю свои представления, довольно распространенные стереотипы об этом континенте. После этого я основательно погрузился в тему, пересмотрел почти все африканские художественные фильмы и документалистику, прочитал огромное количество литературы и понял, что для того чтобы показать настоящую, а не мифологизированную Африку, надо там побывать.

— Какие из собственных стереотипов об Африке вам удалось развеять?

— Мы про Африку часто думаем: дикари, грязь, нищета. А там люди могут ходить в роскошных костюмах, а рядом — масаи в набедренной повязке и с копьем. Я как-то спросил одного масая, куда он направляется. А он ответил: «На работу, охранять дорогие машины в торговом центре». Дело в том, что за два часа, что хозяин авто делает покупки, у машины могут колесо украсть или руль. Поэтому владелец платит масаю, и тот стоит с копьем у спорткара. Там можно увидеть дорогой автомобиль, около которого гуляют коровы. Или вот, мы три дня снимали у масаев.

Вождь говорит: «Пришлю двух людей, они убьют для нас на ужин антилопу». И из хижины, сделанной из глины и коровьего навоза, выезжают два парня на мотоцикле — и один из них с копьем. Они теперь охотятся на мотоциклах и разговаривают по мобильным телефонам. И таких причудливых сочетаний Средневековья и современности там масса.

— А как вы договаривались с масаями о съемках?

— Им заплатили, но главное — не деньги, а подарки. Мне советовали везти не конфеты или игрушки, а взять с собой мячи. Футбол для них — вторая религия. Когда мы привезли три мяча, нас обнимали все.

— Сложно ли там получить разрешение на съемки?

— Нам было несложно, потому что этим занимался наш сопродюсер — кениец Сэм. Кстати, это помогло нам еще и хорошо сэкономить на съемках. Там, если приезжает белый, ценник умножают на шесть или даже на восемь. А наш сопродюсер — местный, он заходил, решал вопросы, и цены падали в разы…

Кроме того, группу курировало российское посольство. Был случай: в час ночи мы ехали со съемок в саванне и пробили картер автобуса, масло вытекло, вокруг гиены, начинался шторм. Но мы дозвонились до генерального продюсера, он связался с посольством, и за нами прислали автобус с дипломатическими номерами. Сам посол принимал нас, а после мы давали концерт для посольских работников — читали им стихи, пели советские песни.

— Кстати, вас не пытались «охмурить» местные девушки?

— Был смешной случай. Я люблю папайю, каждый вечер покупал у одной красивой кенийки на рынке. На пятый день она спросила, откуда я. Я ответил, что из России. А кенийка говорит: «Тут очень сложно жить. Забери меня с собой». Я говорю: «Я бы с радостью, но у меня уже есть жена». Она: «Дай ее мобильник, я договорюсь, будет две». Она мусульманка, у них разрешено до четырех жен. Я жене потом рассказал, она посмеялась и подвела итог: «Если в семье только одна жена, она растет эгоисткой».

— К чему нужно быть готовым, отправляясь снимать кино в Африку?

— Еда и вода — в Африке очень ценные ресурсы. Приехав туда, я принимал душ дважды в день — как привык дома. А на третий день хозяин апартаментов через продюсера передал мне, что тут за воду убивают. Бутылочке воды дети обрадуются больше, чем конфетам. Есть районы, куда лучше одному не соваться. Например, трущобы Кибера. Лучше нанять гида из своих — он приведет охранника, и туриста проведут безопасно.