Израильская EL AL продлила отмену рейсов в Москву

Израильская авиакомпания EL AL продлила отмену регулярных рейсов между Тель-Авивом и Москвой до 1 сентября. Об этом говорится в рассылке перевозчика.

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Речь идет о рейсах LY611/612 и LY613/614. Одновременно авиакомпания временно закрыла возможность оформлять автоматический возврат билетов, выписанных через систему ТКП. Агентствам необходимо подавать отдельную заявку через личный кабинет.

Напомним, 25 июля EL AL приостановила полеты в Москву, объяснив решение «развитием ситуации в сфере авиации» и нестабильной обстановкой в воздушном пространстве. Изначально перевозчик рассчитывал возобновить рейсы раньше, однако теперь ограничения продлены как минимум до начала сентября.

Но авиасообщение между Россией и Израилем сохраняется. Регулярные рейсы по маршруту Москва – Тель-Авив выполняет «Азимут». Напомним, что с 13 июня 2025 года российским туроператорам и агентствам запрещена реализация туров в Израиль.