Туристы смогут улететь в Анталью прямыми рейсами из 28 городов

В летнем сезоне 2026 года российские путешественники могут улететь в Анталью прямыми рейсами из 28 городов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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"Прямые рейсы в Анталью доступны туристам из 28 городов вылета", - передает слова собеседника РИА Новости.

Так, можно улететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Минеральных Вод, Краснодара, Сочи, Владикавказа, Астрахани, Махачкалы, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Уфы, Казани, Набережных Челнов, Калининграда, Архангельска, Новосибирска, Красноярска, Перми, Оренбурга, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Омска, Ульяновска, Сургута и Сыктывкара.

Еженедельно на главные курорты Турции летом из России выполняется около 330-390 рейсов, добавили в АТОР. На полеты в Анталью приходится 75-80% от общего объема полетных программ туроператоров на эти курорты.