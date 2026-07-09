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Турагентства Турции пожаловались на снижение спроса и попросили помощи у властей

TourDom

Туристические агентства Турции попросили распространить на них программу государственной поддержки по оплате страховых взносов SGK, которая находится на рассмотрении парламента, сообщает Russian Türkiye.

Турагентства Турции пожаловались на снижение спроса и попросили помощи у властей
© РИА Новости

С соответствующим обращением выступил Союз туристических агентств Турции (TÜRSAB). Организация предложила расширить законопроект и включить в число получателей льгот туристические компании.

Глава TÜRSAB Фируз Баглыкая отметил, что турагентства обеспечивают привлечение иностранных туристов, продвигают турецкие направления на зарубежных рынках и организуют весь комплекс услуг – от авиаперелетов до экскурсий. Без их участия невозможно поддерживать высокую загрузку гостиниц и дальнейшее развитие отрасли, заявил Баглыкая.

В объединении считают, что главной проблемой туристического рынка сейчас остается не дефицит средств размещения, а снижение спроса на поездки.

По мнению TÜRSAB, распространение льгот по страховым взносам на туристические агентства поможет сохранить рабочие места, увеличить въездной турпоток и поддержать работу всей туристической отрасли.

Министерство туризма Турции ранее опубликовало оптимистичную статистику за первый квартал 2026 года. По данным ведомства, общий туристический поток в стране увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, при этом число иностранных граждан выросло на 2,2%.