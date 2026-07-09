Турагентства Турции пожаловались на снижение спроса и попросили помощи у властей

Туристические агентства Турции попросили распространить на них программу государственной поддержки по оплате страховых взносов SGK, которая находится на рассмотрении парламента, сообщает Russian Türkiye.

С соответствующим обращением выступил Союз туристических агентств Турции (TÜRSAB). Организация предложила расширить законопроект и включить в число получателей льгот туристические компании.

Глава TÜRSAB Фируз Баглыкая отметил, что турагентства обеспечивают привлечение иностранных туристов, продвигают турецкие направления на зарубежных рынках и организуют весь комплекс услуг – от авиаперелетов до экскурсий. Без их участия невозможно поддерживать высокую загрузку гостиниц и дальнейшее развитие отрасли, заявил Баглыкая.

В объединении считают, что главной проблемой туристического рынка сейчас остается не дефицит средств размещения, а снижение спроса на поездки.

По мнению TÜRSAB, распространение льгот по страховым взносам на туристические агентства поможет сохранить рабочие места, увеличить въездной турпоток и поддержать работу всей туристической отрасли.

Министерство туризма Турции ранее опубликовало оптимистичную статистику за первый квартал 2026 года. По данным ведомства, общий туристический поток в стране увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, при этом число иностранных граждан выросло на 2,2%.