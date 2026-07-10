Турецкие отели начали предлагать 20%-е скидки для привлечения россиян на фоне замедления спроса на это направление. При этом Турция по-прежнему занимает первое место среди зарубежным направлений у россиян, сообщила в беседе с ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

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«Сейчас мы говорим про некоторое замедление спроса на Турцию, и Турция на это уже отреагировала. Некоторые отели дают скидки 20% в июле. Хотя в июле должно было произойти сезонное повышение цены», — сказала собеседница агентства.

По словам Ломидзе, Турция возглавляет топ-3 зарубежных направления по популярности у россиян этим летом, на втором месте находится Египет, на третьем — Таиланд, где тоже наблюдаются более привлекательные цены.

«Какое-то оживление спроса на этих направлениях мы ждем в связи с вот этими беспрецедентными скидками. Но общая конъюнктура потребительского поведения направлена скорее на осторожное потребление и на экономию, чем на, так сказать, падкость на скидки. Человек все равно взвешивает, потянет ли он в то или иное направление», — отметила Ломидзе.

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ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.