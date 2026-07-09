Red Wings откроет прямые рейсы из Сочи в Тель-Авив

С 27 октября Red Wings запустит регулярные рейсы из Сочи в Тель-Авив, сообщила пресс-служба перевозчика.

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Полеты будут выполняться 4 раза в неделю на российских самолетах SSJ 100. Время в пути составит 2 часа 55 минут. Продажа билетов уже открыта. На первый рейс 27 октября перелет в одну сторону по тарифу без багажа обойдется от 15 700 руб., с багажом – от 19 200 руб.

Сейчас между Сочи и Тель-Авивом летает авиакомпания «Азимут», выполняющая один рейс в неделю. Кроме того, как ранее писал «ТурДом», с августа израильская EL AL увеличит число рейсов между Москвой и Тель-Авивом с пяти до семи в неделю.

Минэкономразвития 13 июня 2025 года рекомендовало российским туроператорам приостановить продажу туров в Израиль после обострения конфликта между Израилем и Ираном. Эта рекомендация до сих пор остается в силе, поэтому страну сейчас посещают преимущественно туристы, которые самостоятельно бронируют авиабилеты и жилье.