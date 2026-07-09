В АТОР отметили низкий спрос у россиян на путешествия в ОАЭ

Спрос российских туристов на поездки в ОАЭ на фоне ближневосточного кризиса пока не восстановился. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) России Майя Ломидзе в кулуарах форума "Дикоросы".

"Очень большую роль сыграл ближневосточный кризис. Присутствуют опасения туристов из-за возможного закрытия воздушного пространства. Как мы видим, ситуация не успокаивается до конца. Спрос на Эмираты, которые входили в топ-3 направлений, пока не восстановился", - сказала она.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Форум "Дикоросы" проходит в Новосибирске с 9 по 12 июля. В 2025 году он вошел в сетевую программу Международного туристического форума "Путешествуй!" Фонда Росконгресс и объединяет деловую программу, выставку и мастер-классы.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.