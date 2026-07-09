Россия стала третьей по числу туристов во Вьетнаме

Туристический поток из России во Вьетнам в январе — июне 2026 года составил 742 679 человек, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила АТОР со ссылкой на данные Национального управления туризма Вьетнама.

— Это позволило России занять третье место в общем зачете въездного туризма, уступив лишь Китаю (2,69 млн) и Республике Корея (2,16 млн), — сообщает АТОР.

Позади остались Тайвань (638 тыс.), США (529 тыс.), Индия (491 тыс.), Япония (441 тыс.) и Австралия (336 тыс.). Великобритания (220 тыс.) уступает России более чем втрое.

Всего за первые шесть месяцев 2026 года Вьетнам принял 12,25 млн иностранных гостей, что на 14,9% больше, чем в прошлом году. В июне турпоток составил 1,68 млн человек — на 14,7% больше год к году. В АТОР отметили, что при сохранении текущего темпа по итогам года Вьетнам может принять около 1,5 млн российских туристов.

Ранее Венгрия возобновила выдачу виз в Казани, Самаре и Уфе.