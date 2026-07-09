Цена неприличия: сколько заплатит турист за "голую" прогулку в деревне Варенна

Мэр коммуны Мауро Мандзони пояснил, что данные меры необходимы для защиты интересов постоянных жителей (численность которых составляет всего около 650 человек) и сохранения исторического облика древнего поселения. По его словам, качество жизни местного населения не должно приноситься в жертву массовому туризму, а пляжная одежда уместна исключительно на береговой линии или во время прогулок на лодках.

Помимо ограничений на внешний вид, муниципалитет принял дополнительные меры по разгрузке инфраструктуры:

Численность туристических групп теперь ограничена 25 участниками; Экскурсоводам запрещено использовать громкоговорители при движении по улицам.

Нововведения получили широкую поддержку со стороны владельцев местных ресторанов, магазинов и гостиниц. Они подчеркивают, что посещение общественных мест требует подобающего внешнего вида. Подобные инициативы уже стали трендом в Италии: ранее крупные штрафы за прогулки топлес были введены в Сорренто, а в Портофино власти начали штрафовать туристов за создание заторов ради селфи.

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