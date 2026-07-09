АТОР скорректировала прогноз по выездному турпотоку из России

Ассоциация туроператоров России (АТОР) скорректировала изначальный прогноз в 15% по выездному турпотоку из-за снижения спроса на зарубежные направления. Сейчас в ассоциации ожидают, что рост составит 8%, сообщила в беседе с ТАСС на форуме "Дикоросы" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"В конце 2025 года мы прогнозировали, что будет рост порядка 15%. Предпосылки к этому были, потому что было очень много запросов, и туристы готовы были бронировать лето, даже уже прямо в январе 2026 года. Но ситуация резко практически поменялась, и сейчас мы говорим об осторожном прогнозе плюс 8% относительно сезона 2025 года", - сказала Ломидзе.

По словам эксперта, самыми популярными у россиян направлениями остаются Турция, Египет и Таиланд.

"Все зависит от того, как будут развиваться события в странах Ближнего Востока, какой будет курс валюты, каким он будет в России и, соответственно, какова платежеспособность наших потребителей", - уточнила она.

Форум "Дикоросы" проходит в Новосибирске с 9 по 12 июля. В 2025 году он вошел в сетевую программу Международного туристического форума "Путешествуй!" Фонда Росконгресс и объединяет деловую программу, выставку и мастер-классы.