Сербия сохранит безвизовый режим для граждан России. Об этом на полях выставки «Иннопром» в Екатеринбурге заявил министр правительства Сербии Ненад Попович, сообщает ТАСС.

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«Могу вам уверенно сказать, повторить слова нашего президента: Сербия не введет визы для граждан Российской Федерации», – пояснил Попович.

Он также отметил, что Сербия остается открытой для российских туристов. Сейчас прямые рейсы в Белград выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи и Нижнего Новгорода.

По словам министра, путешественникам стоит обратить внимание не только на Белград, но и на Нови-Сад, Ниш, а также монастыри, озера, реки и горные районы страны.

Как уже писал «ТурДом», сербские власти заявили о планах расширять авиасообщение с РФ. В частности, обсуждается возможность запуска прямых рейсов между Екатеринбургом и Белградом. Кроме того, в первой половине 2026 года турпоток из России в Сербию вырос на 40%.