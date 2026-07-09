Туроператору придется заплатить миллион  за некачественный отдых

Советский районный суд города Орла удовлетворил иск местной жительницы к туроператору ООО «Библио-Глобус Туроператор» о защите прав потребителей.

Женщина заключила договор на тур стоимостью 723 тысячи рублей, однако, по её словам, отдых оказался не соответствующим заявленным условиям. Среди нарушений она указала: действительное место отдыха (пляж, заход в океан, риф с животными) не соответствует фотографиям, предоставленными ответчиком при оформлении тура; отсутствие соблюдения мер безопасности при проведении экскурсии. В частности, не были выданы спасательные жилеты; не проводились меры по уборке береговой линии; продукты питания не соответствовали заявленному качеству; отсутствие развлекательной программы; отсутствие доступной сети Интернет.

Претензию, направленную туроператору в июне 2025 года, проигнорировали, после чего женщина обратилась в суд.

Ответчик в судебное заседание не явился, дело рассмотрено в заочном порядке. Суд признал услугу некачественной и взыскал с туроператора полную стоимость тура — 723 тысячи рублей, а также штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя в размере 361,5 тысячи рублей и почтовые расходы. Общая сумма взыскания превысила 1,08 миллиона рублей.

Кроме того, с туроператора в доход бюджета Орла взыскана госпошлина в размере 19 460 рублей.