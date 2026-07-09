Каждый пятый россиянин опаздывал на стыковочный рейс

Каждый пятый - 20% - опрошенный россиянин опаздывал на стыковочный рейс из-за задержки первого перелета. Об этом говорится в исследовании сервиса "Купибилет", с которым ознакомился ТАСС.

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"20% опрошенных признались, что однажды не успевали на стыковочный рейс из-за задержки первого перелета, а 6% опаздывали несколько раз. Еще 19% были в похожей ситуации, но успели в последний момент. У большинства (55%) такого никогда не было", - рассказали в компании.

Среди тех, кто хотя бы раз опаздывал на стыковку, 30% не изменили свои привычки и продолжают выбирать самые выгодные варианты. Остальные 70% пересмотрели подход. 28% теперь закладывают на пересадку минимум шесть часов, 20% выбирают интервал четыре-шесть часов, 8% - два-четыре часа. Еще 14% вообще перестали летать с пересадками и предпочитают только прямые рейсы. Таким образом, большинство тех, кто столкнулся с опозданием, теперь выбирают более комфортные и надежные маршруты, отметили эксперты.

В опросе приняли участие 1,3 тыс. совершеннолетних россиян, была предусмотрена возможность множественного выбора ответов.