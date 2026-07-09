$76.487.35

Жалобы на мошенничество при аренде бунгало в Турции выросли вдвое

RT на русскомиещё 1

В летний сезон в Турции резко обострилась проблема фиктивных объявлений о сдаче жилья, число жалоб на такой обман выросло более чем на 100% за неделю, заявил туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

Жалобы на мошенничество при аренде жилья в Турции выросли вдвое
© РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что главной приманкой для туристов служат фальшивые предложения об аренде бунгало.

Он рекомендовал пользоваться только проверенными площадками и лицензированными компаниями. По его словам, участились также случаи подмены оплаченного номера на менее комфортный, взимания дополнительных сборов и обмана с возвратом депозитов за автомобили.

Тенденцию подтверждает и статистика турецкой платформы Şikayetvar. За последнюю неделю количество претензий на мошенничество при аренде бунгало подскочило на 114%, на сетевые отели — на 58%, а на аренду машин — на 46%.

Ранее власти Антальи призвали отдыхающих незамедлительно сообщать о фактах мошенничества со стороны водителей такси.