Жалобы на мошенничество при аренде жилья в Турции выросли вдвое

В летний сезон в Турции резко обострилась проблема фиктивных объявлений о сдаче жилья, число жалоб на такой обман выросло более чем на 100% за неделю, заявил туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

Об этом он рассказал РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что главной приманкой для туристов служат фальшивые предложения об аренде бунгало.

Он рекомендовал пользоваться только проверенными площадками и лицензированными компаниями. По его словам, участились также случаи подмены оплаченного номера на менее комфортный, взимания дополнительных сборов и обмана с возвратом депозитов за автомобили.

Тенденцию подтверждает и статистика турецкой платформы Şikayetvar. За последнюю неделю количество претензий на мошенничество при аренде бунгало подскочило на 114%, на сетевые отели — на 58%, а на аренду машин — на 46%.

Ранее власти Антальи призвали отдыхающих незамедлительно сообщать о фактах мошенничества со стороны водителей такси.