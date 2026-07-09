Россияне выбирают для отдыха белорусские озера

Необычный белорусско-российский проект с туристическим уклоном реализуют в Браславском районе Витебской области. На местные озера в июне впервые "вышли" велосапы. Водные прогулки на таком миксе сапборда, велосипеда и катамарана стали возможны с легкой руки Романа и Татьяны Пудовых из Москвы. Как россияне загорелись этой идеей и почему для ее воплощения выбрали Браслав?

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Любовь с первого взгляда

Юркие, быстрые и легкие, весом всего около 40 килограммов, велосапы рассекают по озеру Дривяты у городского пляжа и добавляют чудесному пейзажу колорита. Для северного региона это пока диковинка, которую привезли сюда Роман Пудов с женой Татьяной. Родилась она в Литве и вместе с родителями подростком перебралась в Браславский район. Именно с ним связаны самые светлые ее воспоминания, делится Татьяна Семеновна:

- Здесь до сих пор живут мои родные, так что приезжаю не в гости, а домой. Муж - коренной москвич, но всей душой прикипел к Беларуси. К нашей озерной туристической жемчужине Браславу у него любовь с первого взгляда. Едва приехав сюда, не сдержал восторга: "Такую красоту должны видеть все!"

Медик по диплому, Татьяна Пудова открыла в Москве свое дело как массажист-реабилитолог. Есть у нее и второе образование - юридическое. Оно очень пригодилось, когда семья решила открыть бизнес в туристическом Браславе. Началось все с покупки участка земли в Пантелейках. В небольшой деревне нашлось то, чего семье так не хватало в мегаполисе: чистейший воздух, лес, живописное озеро и завораживающие закаты на нем. Здесь чувствуешь особое единение с природой, признается Роман Александрович:

- Не знаю, как это работает, но, побывав в Браславе хоть раз, всегда хочется приехать еще. На семейном совете решили, что у нас однажды непременно будет своя усадьба в Пантелейках. И надо познакомить наших российских друзей и знакомых с уникальной природой, красотой этого края. Как профессиональный строитель вижу перспективу в создании модульных домов-капсул, популярных для глэмпинга. То есть отдыха посреди дикой природы, но с удобствами: мягкой кроватью, вкусной едой, Wi-Fi...

Если звезды сойдутся, Пудовы думают взять в Браславском районе еще один участок и организовать именно такой отдых.

РГ

Бизнесу навстречу

Пока до глэмпинга еще далеко, а вот сезон проката велосапов на центральном пляже Браслава в разгаре. Как родилась задумка предложить местным и приезжим новый вид активности? Роман и Татьяна сами заядлые туристы. На месте не сидят, всегда ищут что-то новое. Пару лет назад Пудовы оказались на международной выставке туризма и гостеприимства в Москве. Заинтересовались презентацией велосапов от частной компании из Санкт-Петербурга. Вернулись к теме в конце 2025-го, твердо решив открыть бизнес в Беларуси. Весной этого года супруги зарегистрировали ООО "БрасЭко", соединив название местности с экологическим вектором. Тогда же закупили в Китае десять велосапов. За качество Роман Пудов ручается - летал выбирать сам. Татьяна - учредитель фирмы и генератор идей, а ее муж - их реализатор. Пудовы отдельно отмечают доброжелательное отношение к их проекту руководства района:

- Одно дело - слышать, что в Беларуси в рамках закона активно идут бизнесу навстречу. Другое, как мы, убедиться в этом лично. Спасибо!

Пока мы общаемся, на озере Дривяты собирается целая команда велосаперов, все в спасжилетах. "Безопасность прежде всего", - перехватив мой взгляд, объясняет Роман Александрович. И демонстрирует, что к велосапу прилагается весло, а еще, как и в стандартном сапе, лиш. Это страховочный трос, который пристегивается к ноге. Большой плюс, что на озере есть спасательная станция ОСВОД.

Среди тех, кто задорно крутит педали в синие дали, выделяется энергичная пенсионерка. 65-летняя Зинаида Фомина, мама Татьяны Пудовой:

- На велосап сажусь уже не в первый раз. Впечатления отличные: это и физическая нагрузка, и интересная водная прогулка. Людям нравится.

Взять напрокат велосапы на Дривятах могут как отдыхающие, так и агроусадьбы. В планах Пудовых организовать подвоз по звонку. Со временем москвичи обещают удивить жителей и гостей Браславского района и другим водным транспортом. Каким именно, пока секрет фирмы, улыбается Роман:

- Скажу только, что прокатиться на таком агрегате можно будет с помощью QR-кода.

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Более трети всех налогов в бюджет Браславского района поступает от частного бизнеса. В сфере предпринимательства занят каждый третий работающий браславчанин. Самые востребованные направления касаются активного туризма - от сплавов на байдарках, прогулок на катамаранах, сапбордах до тимбилдинга на воде на лодках-драконах, в каждую из которых можно усадить более 20 гребцов... Популярны пешеходные и велосипедные маршруты, охотничий и гастрономический туризм. Среди фирменных деликатесов озерного края, например, рыбная уха, судак в хрустящей корочке, угорь, запеченный в сметанном соусе.

Кстати

Каждый из десяти приобретенных велосапов обошелся Пудовым около 3800 белорусских, или 100 тысяч российских рублей. По бизнес-плану проект должен окупиться в ближайшие пару лет. Стоимость получаса аренды - 30 рублей, часа - 50, двух - 80. Есть и опция для новичков: первые 10 минут проката бесплатные.