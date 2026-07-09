Некоторых турагентов взволновала отмена рейса на Занзибар и обратно авиакомпании Air Tanzania в рамках недавно стартовавшей полетной программы из Москвы. Своими опасениями по этому поводу с редакцией TourDom.ru поделилась одна из представительниц розницы: «Первые два рейса состоялись, а третий 7 июля не улетел. Направление интересное, многие интересуются и смотрят по первым вылетам, насколько все стабильно будет. Не хотелось бы, чтобы программа отменилась», – объяснила собеседница редакции.

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Действительно рейс ТС423 Москва – Занзибар 7 июля не состоялся. И причиной этого стало неприбытие воздушного судна танзанского перевозчика во Внуково. Для этого авиакомпании первоначально необходимо было выполнить перелет ТС422 Дар-Эс-Салам – Москва. Судя по данным Flightradar, Boeing 787 вылетал из Танзании. Он добрался до воздушного пространства Омана, где провел в зоне ожидания, наматывая круги, почти полтора часа и в итоге вернулся в аэропорт вылета.

Во Внуково в это время действовал «ковер». Ограничения ввели в 02:20. До 07:30 воздушная гавань выпускала и принимала отдельные рейсы лишь по согласованию с авиавластями.

Именно поэтому и был отменен рейс из Внуково. Впрочем, как утверждают пассажиры, им предложили выход из ситуации.

«Сначала не понимали, почему отмена. В представительстве Air Tanzania объяснили, что воздушное пространство закрыто – пересадили нас на 9 июля. Оставили заявку также на перенос обратного вылета на два дня. Обидно, что ДР на берегу океана пропускаем – хотели проснуться уже с видом на него», – пишут в соцсетях туристы.

Ранее TourDom.ru писал, что турпоток между Россией и Танзанией, по оценкам Минэка, может вырасти до 80 тыс. поездок уже в этом году.