Как изменилась доля иностранных авиакомпаний на международных маршрутах из России

Доля иностранных авиакомпаний на международных маршрутах из России в 2026 году увеличилась до 47%. Это расширило выбор прямых рейсов за рубеж и помогло сдержать рост стоимости билетов, а по ряду направлений даже снизить ценник, сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Сейчас прямое авиасообщение связывает Россию с 35 странами. Одним из факторов развития этого сегмента является как раз рост присутствия иностранных перевозчиков. Для сравнения, еще 7 лет назад их доля на международных маршрутах составляла 25%.

По словам Дмитрия Горина, этому способствует взвешенная политика авиационных властей России и других государств. В качестве примера он привел авиасообщение с КНР. Между странами еженедельно выполняется около 270 рейсов: 150 из них обслуживают китайские авиакомпании, еще 120 российские. Несмотря на отсутствие полного паритета, благодаря расширению полетных программ средняя стоимость билетов по многим международным направлениям сохранилась на уровне прошлого года или даже снизилась.

Дополнительным фактором, поддерживающим международные перевозки, Дмитрий Горин назвал широкий выбор стыковочных маршрутов. По его словам, путешественники уже адаптировались к таким вариантам перелета.

Ранее генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что усиление позиций иностранных авиакомпаний на российском рынке требует более пристального внимания со стороны регуляторов. По его мнению, Минтранс и Росавиация должны активнее учитывать принцип паритета при развитии международного авиасообщения.