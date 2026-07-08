Как повлияет на туризм новое заявление Трампа

Сегодня, 8 июля, Дональд Трамп заявил в интервью СМИ, что режим прекращения огня с Ираном «больше не действует» и в дальнейших переговорах с Тегераном «нет смысла». Редакция TourDom.ru проанализировала, повлияет ли это как-либо на турбизнес.

Накануне ночью США нанесли удары по иранским городам Сирик, Бендер-Аббас и острову Кешм. Силы КСИР сообщили об ответном обстреле американских военных баз в Бахрейне и Кувейте. На фоне возможного нового витка вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) уже порекомендовало авиакомпаниям не выполнять до 31 августа рейсы в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Ливана. Тем временем российские и арабские перевозчики летают в полном объеме без изменений.

Судя по комментариям к постам по теме в тг-канале «Крыша ТурДома», подписчики из числа туристов по разному реагируют на сообщения СМИ о вероятном обострении конфликта. Одни выражают тревогу, опасаются очередного закрытия неба над Ближневосточным регионом :

«Только собирались в ОАЭ…», «Когда же это все кончится?...».

Другие пока не склонны драматизировать – обращают внимание на непоследовательность президента США, часто меняющего свои мнения и решения:

«Кто-то еще верит в серьезность угроз?».

А один из представителей туррозницы прокомментировал с сарказмом:

«Трамп любит “покатать” нас, турагентов, на американских горках».

Так или иначе туристам, у которых забронированы поездки в ОАЭ, нужно учитывать, что рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности не распространяются ни на российских, ни на ближневосточных перевозчиков. А тем временем наши власти никаких новых предписаний не выпускали.

19 июня МИД РФ, а затем и Минэкономразвития отменили свои предыдущие рекомендации туроператорам воздержаться от продажи туров в страны Персидского залива. Представители турбизнеса могут продолжать их реализацию. Поэтому туристы в случае отказа от приобретенного турпакета на сегодня могут рассчитывать на возврат не полной оплаченной суммы, а за вычетом фактически понесенных расходов туроператора (ФПР).