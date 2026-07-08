Члены экипажа напились отеле и сорвали вылет пассажирского самолета

Экипаж авиакомпании British Airways сорвал вылет из Барбадоса в Лондон, устроив вечеринку с алкоголем в гостинице во время межрейсовой остановки. Об этом сообщает издание The Sun.

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Инцидент произошел 4 июля за несколько часов до отправления пассажирского рейса. Бортпроводники и пилоты употребили водку и пиво, после чего одна стюардесса почувствовала себя плохо прямо в баре, а другой член экипажа потерял сознание — его пришлось транспортировать в номер.

Пассажиры, прибывшие на остров с этой командой, начали снимать происходящее на видео. В ответ на замечания нетрезвые сотрудники невнятно заявляли, что они члены экипажа British Airways.

В результате массовых жалоб руководству перевозчика пришлось отстранить весь состав от полета. Из-за внезапной отмены рейса в аэропорту Бриджтауна оказались заблокированы около 336 пассажиров.

Представители компании подчеркнули, что ожидают от экипажей высоких стандартов поведения, и пообещали детально разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что вылет самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Милан — Аликанте, был сорван из-за внезапного нашествия полчищ комаров, оккупировавших салон воздушного судна.