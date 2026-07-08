Emirates удивила туристов заменой авиалайнеров на рейсах в Москву

В редакцию TourDom.ru обратились туристы, которые обнаружили, что авиакомпания Emirates поменяла им тип воздушного судна на рейсах Москва – Дубай, запланированных на август. Произошедшее событие читатели связали с недавней новостью о выявленных неисправностях в силовых элементах крыла у 16 пассажирских лайнеров Airbus A380. Редакция проанализировала, могут ли быть связаны эти события.

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«Сегодня прислали обновленную информацию по забронированным билетам на 13 августа, что поменяли аэробус на боинг и время в пути увеличилось. Мы покупали билеты 15 мая, там был указан А380», – рассказала туристка.

Сейчас Emirates летает из базового аэропорта в Москву дважды в день. Судя по данным онлайн-табло аэропортов, ЕК 133/134 выполняется на двухпалубном А380. А вот на ЕК131/132 уже сейчас стоит Boeing 777.

Статистика на авиационных ресурсах утверждает, что на «трех топорах» арабская авиакомпания выполняет рейсы в Домодедово уже давно – с 7 июня. Отдельные вылеты были и в конце мая. При этом о проблемах с частью флота А380 стало известно лишь 24 июня.

Собеседники редакции TourDom.ru считают, что произошедшее связано с загрузкой на фоне низкого сезона и ближневосточного кризиса: «У Emirates и ранее была такая ситуация с заменов ВС. Конечно, любая авиакомпания управляет загрузкой. В невысокий сезон используется такой вариант, потом по необходимости поставят по 3 А380 в день. С флотом у них все хорошо, двухпалубных аэробусов более 120», – прокомментировал авиаэксперт.

Кстати, с 1 августа Emirates планирует ввести третью частоту в день между Москвой и Дубаем. ЕК129/130 тоже будут выполняться на Boeing 777. К зиме на двух из трех рейсов будут использоваться А380. Полного перехода на аэробусы в какие бы то ни было сроки по системе бронирования пока что не видно.

Ранее TourDom.ru писал, что несмотря на полупустые А380 на фоне конфликта на Ближнем Востоке, Emirates не сократит количество рейсов Москва – Дубай летом.