Почему закрытие Словакии не испортит европейский отпуск россиян

Есть ряд других стран, через которые можно улететь в Европу, так что прекращение Словакией выдачи шенгена россиянам ни на что не повлияет. Об этом НСН рассказал коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

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Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из России, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Отмечается, что пока они доступны только спортсменам. Арзуманов раскрыл, что доля Европы в российском выездном туризме и так крайне мала.

«Я бы вообще не называл объем российского турпотока в Европу каким-то значительным. Среди выездного туризма европейские страны занимали в лучшие годы 15%, и это ни в коем случае не Словакия. Поэтому, если мы сейчас говорим о Словакии, то я не думаю, что это как-то скажется на туристах, даже на тех, которые собирались ехать в Европу. Существует много альтернатив улететь в Европу, например, через Стамбул, Армению, Киргизию», - рассказал он.

При этом Арзуманов раскрыл, что российские туристы всегда будут посещать те страны, которые они хотят, просто это будет уже индивидуальная история.

«Действительно, страны Шенгенского соглашения сейчас неохотно выдают визы. Даже нами любимая Греция тоже стала выдавать визы минимум месяц. И это не от них зависит. Однако даже те туроператоры, которые специализировались именно на Европе, уже переориентировались. Есть куча альтернатив. Российский турист будет ездить в Европу всегда, у нас свобода передвижения. Просто это будет уже не массовая история, которая не повлияет на общую статистику, тем более, если мы говорим о Словакии», - подытожил он.

Ранее Арзуманов заявил НСН, что стоимость поездки в Италию сегодня составит 150-160 тысяч рублей, а на фоне отсутствия прямых перелетов турпоток в страну сократился в десятки раз относительно уровня 2019 года.