«Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Самары в Сухум

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 28 июля запускает прямые регулярные рейсы между Самарой и Сухумом. Полеты будут выполняться до 30 сентября 2 раза в неделю, по вторникам и субботам, сообщает пресс-служба перевозчика.

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По вторникам самолет будет вылетать из Самары в 12:55 и прибывать в Сухум в 14:55. Время в пути составит 3 часа. Обратный рейс запланирован на 15:55 с прибытием в Самару в 18:50. По субботам вылет из Самары назначен на 04:20, из Сухума на 07:20.

Билеты уже поступили в продажу. Минимальная стоимость перелета в одну сторону по тарифу «Промо» начинается от 12 733 руб., по тарифу «Эконом» – от 15 238 руб.

Помимо Самары, «Уральские авиалинии» выполняют рейсы в Сухум из Москвы по средам, пятницам и воскресеньям, а также из Екатеринбурга по средам и воскресеньям.