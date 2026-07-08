Аэропорт Бишкека возобновил работу после ЧП

Бишкекский аэропорт утром 8 июля возобновил прием и отправку рейсов после ЧП с самолетом авиакомпании TezJet. В «Манас» уже прибыл борт «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга, пишет ТАСС.

Как следует из онлайн-табло аэропорта, лайнер сел на 2 минуты раньше расписания. До него в Бишкеке приземлились рейсы China Southern Airlines и киргизской Asman Airlines, а позже прибыли воздушные суда Turkish Airlines, Uzbekistan Airways и еще один борт Asman Airlines.

Тем не менее задержки все еще есть. Это рейсы из Красноярска, Москвы, Казани и Новосибирска. Отменены 2 рейса TezJet из Москвы. Полеты авиакомпании временно приостановлены до завершения проверки после происшествия.

Как сообщал «ТурДом», 7 июля во время взлета у самолета McDonnell Douglas MD-83 авиакомпании TezJet сломалась стойка шасси. При торможении лайнер завалился на левое крыло и коснулся взлетно-посадочной полосы. Пассажиров и экипаж эвакуировали по надувному трапу через хвостовую часть самолета. По предварительным данным, серьезно никто не пострадал.

После аварии аэропорт Бишкека почти на сутки прекратил прием и отправку самолетов, что привело к задержке более 30 вылетов. В компании «Аэропорты Кыргызстана» сообщили, что все отмененные и задержанные из-за происшествия рейсы планируется выполнить в течение среды.