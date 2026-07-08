Эксперт рассказал о популярности Мальдив у российских туристов

Лидером премиальных направлений среди российских туристов остаются Мальдивы. Об этом журналистам сообщил представитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Воскан Арзуманов.

«Из премиальных направлений лидером остаются Мальдивы – там и прямая перевозка в достаточных количествах, и отели, которые перестроились под российский рынок. Это у них началось как раз после пандемии, когда мальдивские отели стали перенимать потихонечку турецкую концепцию, добавлять туда к себе в концепцию all inclusive, анимацию, какие-то еще фишечки, для того чтобы завлечь российского туриста», – сказал Арзуманов.

Кроме того, он отметил, что российские туристы на Мальдивах занимают достаточно большой процент.