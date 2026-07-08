Генконсул попросил туристов не переживать из-за лихорадки денге на Мальдивах

Ситуация с распространением лихорадки денге на Мальдивах остается в пределах сезонных показателей, а отдыхающим достаточно соблюдать обычные меры защиты от укусов комаров. Об этом сообщил генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин.

По его словам, для текущего периода года подобная эпидемиологическая обстановка является характерной. Незначительное увеличение числа заболевших зафиксировано лишь на отдельных атоллах, включая Раа, Каафу и Баа.

Дипломат рекомендовал российским туристам использовать репелленты, выбирать одежду, максимально закрывающую кожу, а также соблюдать другие стандартные меры профилактики, позволяющие снизить риск укусов комаров.

Ранее ряд СМИ писали, что не менее 10 россиян, отдыхавших в Sun Siyam Iru Fushi, могли заразиться лихорадкой денге. Вместе с тем администрация отеля опровергла эту информацию, заявив, что случаев заболевания среди гостей не фиксировалось. В качестве одной из возможных причин появления подобных новостей представители гостиницы допустили, что симптомы обычной ОРВИ могли быть ошибочно приняты за проявления денге.