Почему Болгария не интересует российских туристов

Отсутствие интереса российских туристов к поездкам в Болгарию объяснили вступлением страны в Шенгенскую зону и введением евро. Об этом рассказала РИА Новости посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

По ее словам, эти факторы снизили привлекательность Болгарии для россиян, поскольку усложнился процесс оформления виз. Митрофанова пояснила, что соотечественники теперь менее расположены к путешествиям туда в том числе из-за роста цен после вступления страны в Шенген.

Ранее сообщалось, что посольство Болгарии начало отменять записи на визу российских туристов.