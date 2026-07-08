Туристам предложили сэкономить на билетах в Турцию

У «Победы» сегодня стартовала очередная распродажа. Лоукостер пообещал скинуть 10% на все направления, в том числе на популярные летние даты. Редакция TourDom.ru по традиции проверила, верно ли утверждение в рекламе на примере популярных туристических маршрутов.

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Не обманули. При вводе промокода в системе бронирования ценники на багажных тарифах (только они участвуют в акции) уменьшаются даже на ближайшие даты вылета в Анталью. Например, слетать на турецкий курорт 8–19 июля можно за 40,2 тыс. вместо 47 тыс. Впрочем, это не лучшее предложение – Turkish Airlines готов взять на борт за 34 тыс. А если скомбинировать перелеты «Победой» и Southwind, то получится 29,7 тыс.

На более поздние даты дисконт более ощутим. Например, с вылетами 16 и 26 июля предложение лоукостера действительно одно из лучших – 42,5 тыс. Рядом только Utair – 41,8 тыс. Остальные дороже.

В Стамбул уже завтра на неделю можно улететь со скидкой за 45,9 тыс. Ближайшие альтернативы – «Уральские авиалинии» за 49 тыс. или «Аэрофлот» за 51 тыс. Можно сэкономить и в более поздние даты – в конце июля round trip предлагается за 31,3 тыс. У Ajet и Pegasus порядка 35 тыс.