Туристы сообщают о мусорных приливах на пляжах Антальи

В турецких соцсетях уже вторую неделю появляются сообщения о мусоре на пляжах Антальи. При этом единичные посты стали все более регулярными, так что на проблему пришлось обратить внимание властям провинции.

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Особый резонанс вызвало видео, снятое в районе Текирова в Кемере. На кадрах запечатлено большое количество измельченного пластика, покрывающего поверхность моря. По словам авторов публикаций, загрязнение также наблюдается на пляжах Фазелис, Чамьюва, Алачасу, Сарысу и Коньяалты. Кроме того, очевидцы сообщают о сильном неприятном запахе, исходящем от воды.

Пользователи соцсетей требуют установить источник загрязнения и выяснить, кто несет ответственность за попадание пластиковых отходов в акваторию залива Анталья. Некоторые предполагают, что мусор мог оказаться в море в результате незаконного сброса с судов.

Местные жители утверждают, что следы пластикового загрязнения сохраняются уже около 10 дней. По их словам, неприятный запах вызывает опасения за состояние окружающей среды и возможные риски для здоровья. Они также отмечают, что подобная ситуация наносит ущерб репутации одного из главных туристических регионов Турции.

Как сообщают местные СМИ, жители уже направили обращения в профильные ведомства. Они требуют в кратчайшие сроки определить источник загрязнения, устранить его последствия и привлечь виновных к ответственности.