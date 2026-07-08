В туристической деревне ввели крупные штрафы для любителей «обнаженки»

Власти популярной у туристов деревни на берегу озера Комо (Италия) ввели крупные штрафы за появление в общественных местах в купальнике или с обнаженным торсом. Такая мера стала попыткой курорта сдержать «неотесанных» гостей.

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Население Варенны составляет около 650 человек. При этом каждый год ее посещают сотни тысяч путешественников. Такой наплыв создает серьезные неудобства для местных жителей.

Мэр Варенны Мауро Мандзони заявил, что деревня гордится своей популярностью, но «качество жизни местных граждан не должно быть принесено в жертву массовому туризму». Поэтому местные власти ввели штрафы в размере от 50 до 200 евро (4 345 — 17 380 рублей) за «широко распространенное непристойное поведение.

Мера получила одобрение среди местных жителей. Они отметили, что купальники допустимы на пляже, а в магазинах, ресторанах, церквях или на площадях туристам следует одеваться прилично.

Также были введены и другие ограничения. Так, численность туристических групп сократили до 25 человек максимум, а гидам запретили использовать громкоговорители, сообщает The Guardian.

В 2022 году штрафы для любителей «обнаженки» ввели в Сорренто. В 2023 году в Лигурии (Портофино) учредили «зоны без селфи.

Ранее туристка из Франции попыталась вывезти из Сардинии 40 кг песка и ракушек. Подобное запрещено законом. Женщине грозит крупный штраф, а песок намерены вернуть обратно на пляж.