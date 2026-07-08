РСТ: цены на перелеты по России и за рубеж в 2026 году не выросли

Цены на перелеты по России и за рубеж в 2026 году не выросли, несмотря на несколько объективных факторов. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин на пресс-конференции.

"Если посмотреть на средний чек авиационных перевозок, то по многим международным направлениям он остался на уровне прошлого года и даже ниже за счет расширения полетной программы. Это происходит за счет расширения стыковочных рейсов, они тоже востребованы. На внутреннем рынке авиакомпании в условиях ограниченности спроса тоже очень взвешенно относятся к ценообразованию. Несмотря на то, что мы знаем из СМИ и заявлений ряда авиакомпаний о топливных вопросах, цены на перелеты пока не повысились", - сказал он.

Эксперт напомнил, что из России прямыми рейсами можно улететь в 35 стран. При этом существенно возросла доля иностранных авиаперевозчиков на международных рейсах. "Например, между Россией и Китаем в неделю выполняется 270 рейсов. Из них 150 выполняют китайские авиаперевозчики, 120 - российские. То есть здесь, в принципе, нет определенного паритета, но при этом мы видим очень доступные цены", - объяснил Горин.