Российские туристки оказались в центре скандала в Абхазии

Туристка из Нижнего Новгорода оказалась в центре скандала в Абхазии. Во время экскурсии к водопадам она решила зайти в воду в купальнике и получила замечания от местных мужчин. Как утверждает девушка, конфликта бы не произошло, если бы не грубость со стороны блюстителей морали и безответность со стороны гида.

По словам Альбины, билеты в Абхазию она купила сразу, как только узнала о рейсах из Нижнего Новгорода в Сухум. По приезде с подругой решили отправиться экскурсию на водопады. Уже на месте туристка переоделась, чтобы попозировать на фоне водопада в купальнике.

Однако во время поиска удачного ракурса к туристкам подошли двое мужчин из соседней группы. Они агрессивно и с использованием нецензурной брани потребовали немедленно покинуть берег и привести внешний вид в соответствие с местными нормами, аргументировав это тем, что любой водопад в регионе относится к разряду сакральных объектов, а горы являются обителью духов предков.

Гид, наблюдавший за происходящим со стороны, вступил в диалог с раздосадованными мужчинами на абхазском языке. После непродолжительной беседы, которая сопровождалась смехом оппонентов, словесные оскорбления в адрес девушек не прекратились. Лишь после того, как угрозы участились, экскурсовод посоветовал им подчиниться требованиям, чтобы избежать эскалации конфликта.

Испуганные нижегородки настояли на возврате стоимости экскурсии и потребовали немедленно доставить их обратно в отель. Альбина подчеркивает, что приезжие обязаны получать исчерпывающие предупреждения о культурных ограничениях. В гостинице путешественниц предупредили лишь о денежных взысканиях за появление в пляжной одежде за пределами городских пляжей, но не о духовном значении природных достопримечательностей.

Ситуацию прокомментировала известный абхазский этнолог Инга Шамба. Специалист подтвердила, что горные массивы испокон веков почитаются абхазами как сакральные зоны, где купание никогда не практиковалось. Эксперт призвала усилить просветительскую работу с гостями республики.

Вместе с тем, отмечается любопытный парадокс: несмотря на строгость горных обычаев, сама по себе грубость и унижение женщины, по мнению этнологов, вступает в прямое противоречие с этим же древним кодексом чести.