Тревел-блогер описал свидания в Германии

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, рассказал о своем опыте свиданий в разных странах. Историями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, в Германии романтическая встреча начинается с того, что оба достают телефоны с банковскими приложениями еще до того, как принесли меню. Немецкая феминистка заплатит за себя не из принципа, а из убеждения, добавил он.

«Я вынес урок: в Германии кошелек не говорит ничего о намерениях. Он говорит только о том, кто ты есть политически», — такими фразами описал свидания в этой стране Тим.

В Японии же обычно на свиданиях платит тот, кто пригласил.

«Если пригласила она — платит она. Если пришли вместе без четкого приглашения — делят. Система точная, как часы, без романтики и без обид», — пояснил путешественник.

В Объединенных Арабских Эмиратах и странах Персидского залива вопроса, кто платит, не существует, констатировал Тим.

«Мужчина платит. За ужин. За такси. За кино. За кофе. За все, что происходит в его присутствии с женщиной. Это не щедрость — это обязанность, закрепленная культурой, религией и ожиданиями семьи», — подчеркнул он.

Ирландец также рассказал, что в Нигерии ужин — это собеседование. Там мужчина тоже платит всегда, но не потому что так принято в обществе, а потому что такой жест говорит о его потенциале как партнера и кормильца.

Еще одна страна, в которой мужчина платит за все на свидании, — Китай. Для него предложить разделить счет — значит, публично унизить себя. Тим добавил, что даже девушки, которые зарабатывают больше своих кавалеров, имеют собственную квартиру и строят карьеру, все равно ждут, что за них будут платить.

Ранее российский тревел-блогер Алексей Кутовой походил на свидания со славянками, европейками и американками и назвал главные отличия в их поведении. Первые, по его словам, даже не смотрят в сторону счета.