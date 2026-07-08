Туристу не удалось отсудить компенсацию за несостоявшуюся поездку

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове поставил точку в споре между туристом и билетным агентством. Пассажир пытался взыскать почти 300 тыс. руб. за несостоявшуюся поездку.

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Поводом для разбирательства стала покупка в декабре 2024 года билетов по маршруту Москва – Ереван – Вена – Стамбул – Москва через сайт Aviakassa.com. Житель Курска оплатил заказ на 190,4 тыс. руб., однако билет на участок Ереван – Вена авиакомпания Wizz Air Malta не подтвердила. После этого пассажир отказался от всей поездки и потребовал вернуть полную стоимость маршрута, а также выплатить неустойку и штраф.

Ленинский районный суд Курска встал на сторону потребителя, посчитав, что агентство не обеспечило выполнение единой перевозки. Однако апелляция отменила это решение, а теперь ее выводы поддержала и кассационная инстанция.

Как говорится в судебном решении, ключевым обстоятельством стало то, что путешествие не оформлялось единым договором перевозки. Маршрут был сформирован из самостоятельных перелетов разных перевозчиков — Ural Airlines, Wizz Air Malta, Turkish Airlines и Southwind Airlines, — а на каждый участок был отдельный билет. Более того, правила сервиса прямо предупреждали клиента о таком формате бронирования, и при оформлении заказа он согласился с условиями оферты.

Кроме того, апелляция установила, что о невозможности оформить билет на рейс Ереван – Вена турист был уведомлен еще до оплаты, а деньги за этот сегмент с его счета вообще не списывались. При этом билеты на другие рейсы оставались действительными. В материалах дела также содержались сведения, что пассажиры впоследствии воспользовались перелетом Вена – Стамбул авиакомпании Turkish Airlines, что также стало одним из аргументов суда.

В суде напомнили, что обязанность обеспечить стыковку возникает только при перевозке по единому перевозочному документу. Если пассажир приобретает комбинацию отдельных билетов, риск несостыковки ложится на него, если иное прямо не предусмотрено условиями продавца. Поскольку нарушений закона со стороны агентства суд не усмотрел, кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения, а решение апелляции — без изменения.

Ранее мы написали, что пассажирка отсудила у «Аэрофлота» более 200 тыс. руб. за рейс, который улетел без нее.