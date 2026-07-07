Скидки на отели в Турции для россиян достигли 20 процентов

Отели в Турции стали предлагать туристам из России скидки до 20 процентов на летний отдых. Однако ожидать дальнейшего заметного снижения цен не стоит, так как отельеры стремятся сохранить баланс между загрузкой и доходностью. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил заместитель председателя Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.

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Снижение цен связано с меньшим спросом со стороны европейских туристов, чьи планы на раннее бронирование летних отпусков были нарушены геополитической ситуацией на Ближнем Востоке.

— Турецкие отели работают в условиях высокой инфляции. Так, несмотря на ослабление турецкой лиры к евро, расходы гостиниц продолжают расти, в связи с этим у большинства объектов есть минимальный уровень цен, ниже которого они не готовы опускаться, — передает слова Кобищанова РИА Новости.

Между тем власти Филиппин хотят ввести безвизовый режим для граждан России в ближайшее время. Филиппинские и российские перевозчики сейчас активно прорабатывают вопрос открытия прямого авиасообщения между государствами.