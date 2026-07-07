Из Екатеринбурга могут запустить прямые рейсы в Белград

Власти Сербии рассматривают возможность запуска прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Белградом. Оно поможет развитию деловых, культурных и туристических связей между двумя странами. Об этом министр международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович рассказал порталу 66.RU.

© tourdom.ru

Сейчас прямые рейсы из Белграда выполняются в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Сочи. Екатеринбург, по его мнению, также обладает высоким потенциалом для открытия регулярного авиасообщения.

Попович отметил, что туризм остается одним из ключевых направлений сотрудничества России и Сербии. По его словам, за первые 6 месяцев 2026 года число российских туристов, посетивших страну, увеличилось на 40%.

Министр также подчеркнул, что за последние годы Сербия значительно инвестировала в развитие промышленной, строительной и туристической инфраструктуры, что, по его мнению, будет способствовать дальнейшему росту взаимного интереса между двумя странами.

Сейчас из Екатеринбурга выполняются прямые рейсы в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Грузию, Египет, Казахстан, Китай, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Таиланд и Узбекистан. Кроме того, осенью «Уральские авиалинии» планируют открыть прямые рейсы в Дели. Самолеты должны начать летать с 27 октября 2 раза в неделю.